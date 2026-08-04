A un anno di distanza dall’omicidio dell’influencer 23enne Valeria Márquez, assassinata il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, il governo del Messico ha annunciato l’arresto di un importante esponente della criminalità organizzata, Ramón Ángel Álvarez Ayala, ritenuto il mandante dell’omicidio. Si ritiene che Ayala, soprannominato “R-1”, sia il leader dei “Los Rs”, una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generacion (Cjng), coinvolta in estorsioni, omicidi e traffico di droga.

Omicidio in diretta

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’influencer Valeria Márquez sarebbe stata legata sentimentalmente al figlio di Ayala, Francisco Álvarez. La 23enne avrebbe rotto il fidanzamento con Francisco, e quest’ultimo avrebbe chiesto a suo padre di punirla. Così Ayala avrebbe commissionato l’omicidio della giovane, uccisa mentre si trovava all’interno del suo salone di bellezza a Zapopan. Valeria Márquez si trovava in diretta su TikTok per presentare ai suoi follower i prodotti di bellezza presenti all’interno del centro estetico di sua proprietà. Un sicario, fingendosi un corriere, sarebbe entrato all’interno del salone e avrebbe chiesto alla vittima: “Sei Vale?”. Ottenuta una risposta positiva da parte della giovane, l’uomo avrebbe aperto il fuoco. “Non esco più, non bevo più, ho smesso di frequentare i delinquenti, sono una brava ragazza”, aveva dichiarato Valeria sui social qualche giorno prima di morire.

L’omicidio del sindaco

Ramón Ángel Álvarez Ayala, arrestato per l’omicidio di Valeria Márquez, è accusato anche di aver ordinato l’omicidio del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, assassinato durante le celebrazioni del giorno dei morti, il 1° novembre del 2025 mentre stava festeggiando con la famiglia. Stando a quanto ricostruito, un sicario di appena 17 anni ha sparato a Manzo colpendolo alle spalle davanti a centinaia di persone. Il killer è stato ucciso dalla scorta del sindaco.