Batman parla spagnolo, o meglio, non parla ma scrive dopo aver punito i cattivi legandoli a un palo. Non di una fantasia fumettistica si parla: a Lagos de Moreno, centro dello stato di Jalisco, in Messico, c’è un tizio autonominatosi giustiziere che individuati i ladri di motociclette, li disarciona prima di legarli a un palo immobilizzandoli con del nastro adesivo ed esporli alla pubblica gogna.

A Lagos de Moreno, nello stato di Jalisco

Con la moto rubata accanto e un cartello in cui espone i capi di accusa. Le imprese del Batman messicano sono iniziate il 13 giugno, in dieci giorni le vittime sono diventate 5.

Vittime, sì, si affretta a ricordare la polizia, palesemente spiazzata da un concorrente abusivo nell’esercizio di vigilanza dell’ordine costituito. Spiazzata e diffidente: le immagini del Batman in azione sono diventate virali sui social grazie al lancio sul profilo X del giornalista messicano Luis Cárdenas. Che sembra averle in esclusiva…