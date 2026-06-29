La maggioranza ha dieci giorni per risolvere il rebus preferenze. Giorgia Meloni le vuole nella nuova legge elettorale, gli alleati decisamente no. Hanno frenato in commissione e continueranno a farlo in vista dell’esame (da martedì 7 luglio) degli emendamenti in Aula alla Camera.

Il vitalizio scatta l’11 aprile 2027

Nessuno si sbilancia sulle ipotesi sul tavolo, dove solo Noi Moderati condivide la linea del partito della premier. Si cerca “una soluzione ingegnosa”, viene raccontato, un compromesso, come quelli previsti in altri Paesi. In Belgio, ad esempio, ci sono liste semi-aperte, si può esprimere la preferenza o indicare il partito e confermare l’ordine prestabilito dei suoi candidati.

Dietro le tensioni si intrecciano anche le spinte leghiste per mettere al sicuro l’Autonomia e le riflessioni che da tempo si fanno a Palazzo Chigi sull’ipotesi di anticipare di qualche mese le elezioni, alla primavera ’27. Magari subito dopo l’11 aprile, quando i parlamentari matureranno il vitalizio.

Questione particolarmente rilevante, questa del raggiungimento dei requisiti per ottenere la pensione, che riguarda 265 parlamentari su 60, il 43,8 per cento del totale. E particolarmewnte sensibile nel partito della premier, visto che due parlamentari FdI su tre sono al primo giro.

“Il tuo voto non conta”

Quanto al nodo preferenze, si cerca “una soluzione ingegnosa”, viene raccontato, un compromesso, come quelli previsti in altri Paesi. In Belgio, ad esempio, ci sono liste semi-aperte, si può esprimere la preferenza o indicare il partito e confermare l’ordine prestabilito dei suoi candidati.

Una riedizione del modello toscano, con un capolista bloccato e le preferenze da esprimere con una crocetta su una lista di nomi già indicati sulla scheda. “I cittadini – rileva in proposito Riccardo Magi, segretario di +Europa, peraltro cacciato dall’Aula per aver esibito la maglietta con su scritto “Il tuo voto non conta” – si troveranno davanti un elenco di nomi bloccati che loro potranno ingoiare, ingurgitare, oppure non potranno fare alcuna scelta”.