Il bidello che nasconde una telecamera puntata sul water nel bagno delle professoresse

Aveva nascosto una telecamera nel cestino del bagno dei docenti, puntata direttamente sull’acqua. Per questo, un bidello 40enne di una scuola della provincia di Treviso è ora nei guai.

La vicenda

A scoprire la telecamera è stata una professoressa che, con arguzia, ha deciso di lasciarla al suo posto, monitorando il via vai dal bagno per stanare il colpevole. Alla fine, a recupeare il dispositivo, è stato sorpreso il bidello della scuola. L’uomo, raccontano le cronache, avrebbe ammesso subito le proprie responsabilità, promettendo di cancellare le immagini. Tuttavia, la confessione, accompagnata dalle scuse, non è bastata. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri, che nella sua abitazione hanno trovato anche altri apparecchi elettronici. E così, alla fine, il bidello è stato denunciato.