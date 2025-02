“Il Papa non è fuori pericolo”. A dirlo è il professor Sergio Alfieri in un briefing all’ospedale Gemelli, dove ha aggiornato la stampa sulla salute di Papa Francesco attraverso un nuovo bollettino. “Adesso non è in pericolo di vita, oggi è andato in cappella a pregare”, ha detto Alfieri. E a proposito della sua salute, il medico ha spiegato che “il Papa ha sempre voluto che dicessimo la verità”.

Il Pontefice, da venerdì scorso, è in trattamento per una bronchite e una polmonite bilaterale che ha ancora. Negli ultimi giorni i medici hanno registrato un lieve miglioramento. I prossimi giorni saranno quindi fondamentali per capire i tempi del ricovero. Al momento, però, non esiste una tempistica certa sulla sua guarigione. Secondo i medici che lo hanno in cura resterà infatti in ospedale almeno per tutta la prossima settimana. “Dobbiamo essere concentrati a superare questa fase qui. Vediamo la tempra del Santo Padre, non è una persona che molla”, ha aggiunto Alfieri.

Bergoglio non è attaccato a nessun macchinario. Il vero rischio, sottolinea ancora lo specialista, è però la sepsi: “Il vero rischio è se i germi passano nel sangue. Oggi non ci sono questi germi nel sangue. L’infezione ora è solo nel polmone. Questo è il vero rischio che può correre una persona della sua età”, ha detto ancora il medico. Fortunatamente, l’infezione del Santo Padre è contenuta e gli è stato anche ridotto qualche farmaco.

“Quando ha bisogno mette i naselli per un po’ di ossigeno, ma sta a respiro spontaneo e si alimenta”, ha detto ancora Alfieri, che poi ha aggiunto: “Il Papa è di buonumore e fa battute. L’altro giorno gli ho detto: ‘Buongiorno Santo Padre’. E lui mi ha risposto: ‘Buon giorno santo figlio. Tanto per dire'”.