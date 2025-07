Nel mondo delle compagnie aeree low cost, ogni centimetro o chilo in più nel bagaglio può costare caro ai passeggeri, ma fruttare un piccolo guadagno al personale di terra. Ryanair, tra le leader del settore, sta valutando l’ipotesi di aumentare il bonus per ogni segnalazione di bagaglio fuori misura, una strategia già adottata in parte da EasyJet in sette scali del Regno Unito. A confermarlo è stato direttamente il CEO Michael O’Leary, che ha spiegato come questa politica serva a contrastare l’eccesso di bagagli in cabina, fenomeno sempre più diffuso sui voli a pieno carico.

Attualmente, Ryanair premia gli “agenti del gate” con 1,50 euro per ogni bagaglio irregolare individuato, superando persino EasyJet, che si ferma a 1,40 euro. Tuttavia, esiste un tetto massimo: gli operatori possono ricevere fino a 80 euro al mese in bonus per questa attività, ufficialmente chiamata “bonus bagaglio d’ingresso”. Considerando che il sovrapprezzo per i passeggeri può arrivare a 75 euro, un solo cliente in difetto può di fatto finanziare l’intero premio mensile di un dipendente.

O’Leary: “Troppi bagagli a bordo, spazio limitato”

L’obiettivo dichiarato di Ryanair non è solo il profitto, ma anche un miglioramento dell’efficienza logistica. “Voliamo quasi sempre a pieno carico”, ha spiegato O’Leary in un’intervista a RTE, la TV pubblica irlandese. “Circa metà dei passeggeri ha diritto a due bagagli, l’altra metà solo a uno, perché oltre non entra nulla nell’aereo”.

Il CEO ha inoltre annunciato l’intenzione di abbassare le tariffe per i bagagli in eccesso nei prossimi due anni, ma solo dopo aver riportato ordine nella gestione del carico a bordo. Intanto, la compagnia continua a registrare risultati finanziari record: nell’ultimo trimestre ha raddoppiato gli utili, passando da 360 a 820 milioni di euro.