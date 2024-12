Il calendario completo degli otto giorni di sciopero di dicembre

Dicembre si preannuncia un mese nero per quanto riguarda gli scioperi. Per ben 8 giorni sono infatti previste agitazioni sindacali che porteranno a interruzioni dei servizi. Gli scioperi riguarderanno i trasporti pubblici ed anche banche, sanità, cultura, scuola e comparti giustizia a livello locale. E il 13 dicembre ci sarà un nuovo sciopero generale indetto questa volta dalle Usb.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nel fine settimana ha già annunciato di voler ancora una volta precettare i lavoratori del trasporto pubblico. Staremo a vedere, quindi, in quale fasce orarie questi lavoratori incroceranno le braccia.

L’elenco completo degli scioperi

2 dicembre, sciopero dei bancari. Diverse sigle sindacali del settore hanno indetto per oggi uno sciopero dei dipendenti della Banca di Credito Cooperativo Iccrea.

4 dicembre, sciopero dei medici accreditate al SSN. Lo sciopero dei medici delle aziende sanitarie accreditate al SSN di diritto privato è stato proclamato dalla CIMOP e durerà 24 ore.

7 dicembre, sciopero nel settore Cultura. A Mobilitarsi contro la mancanza di personale saranno i lavoratori della Biblioteca Braidense e della Pinacoteca di Brera a Milano.

9 dicembre, sciopero trasporto merci. Sciopero di 24 ore delle imprese di trasporto merci e logistica. Saranno garantiti i servizi essenziali.

11 dicembre, sciopero della scuola a Trento. Sciopero del personale scolastico provinciale e delle scuole dell'infanzia a Trento, indetto da Cub.

13 dicembre, sciopero trasporto pubblico locale. Sciopero di 24 ore del personale Tpl e trasporto marittimo, con modalità variabili a livello territoriale. Lo sciopero è stato indetto dalle Usb ed è generale. A rischio quindi anche altri servizi.

13 dicembre, sciopero della Giustizia. In Campania, lo stesso giorno dello sciopero dei trasporti ci sarà un'astensione dalle udienze civili e penali proclamata da diversi ordini degli avvocati.

13 dicembre, sciopero degli asili nido. Sciopero di 24 ore del personale educativo degli asili nido comunali del comune di Ciampino in provincia di Roma. La mobilitazione è stata indetta da USB Lavoro Privato.

13 dicembre, sciopero della sicurezza privata. Sempre il 13 dicembre sciopereranno i lavoratori della vigilanza privata Securpol presso l'ASL Napoli 1.

13 dicembre, sciopero delle ferrovie. Sciopero di 24 ore del personale ferroviario in Puglia, proclamato dall'USB e di 4 ore da Filt, Fit e Uilt.

15 dicembre, sciopero del trasporto aereo. Scioperi di 24 e 4 ore in vari aeroporti italiani, coinvolgendo personale Techno Sky, ENAV e handling.

Scioperi di 24 e 4 ore in vari aeroporti italiani, coinvolgendo personale Techno Sky, ENAV e handling. 23 dicembre, sciopero dipendenti Rai. Sciopero di 24 ore dei dipendenti Rai indetto da Cisal Comunicazione

Cosa c’è da sapere sullo sciopero del 13 dicembre

Il 13 dicembre, Usb ha indetto uno sciopero generale. Si fermerà il trasporto pubblico locale, così come i treni. Per il trasporto ferroviario lo stop sarà di 24 ore, a partire dalle 21.00 del 12 dicembre e fino alle 20.59 del 13 dicembre. Per i mezzi pubblici, lo sciopero è sempre di 24 ore ma le modalità saranno diverse su base territoriale. Si fermano anche i taxi anche in questo caso per tutto il giorno. Stop infine anche ai trasporti marittimi per le isole.