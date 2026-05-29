Un camion stava trasportando una decina di maiali quando si è ribaltato in provincia di Reggio Emilia, a Sant’Ilario d’Enza. Gli animali, fini a terra, sono usciti, iniziando a girovagare nei dintorni. L’episodio è accaduto la mattina del 29 maggio 2026 in località Calerno, sulla via Emilia all’altezza con via XXV aprile. Sul posto, i carabinieri della stazione di Sant’Ilario, polizia locale, stradale, vigili del fuoco, protezione civile e servizio veterinario per il recupero e la messa in sicurezza dei suini.