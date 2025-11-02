Cercava il marito, scomparso da due giorni: e fu un momento orribile per la donna, quando, guidata dal suo cane, trovò il corpo del marito “scomparso” pochi giorni dopo la sua morte in un bizzarro incidente in giardino.

Amy Parry, sposata da 17 anni e madre di due figli, aveva denunciato la scomparsa di Ed dopo essere tornata a casa loro a Seasalter, vicino a Whitstable, in Inghilterra, senza trovarne traccia.

Poi due giorni dopo,, Amy scoprì il corpo del marito dietro il capanno, guidata dal cane di famiglia.

Per Amy fu uno “shock totale e assoluto” trovare suo marito lì, raccontano sul Mirror Liam Buckler e Millie Bowles.

“L’ho trovato solo perché il cane continuava a intrufolarsi lì dietro, e poi mi è venuto in mente. Mi sento come se stessi parlando di qualcuno in un film.”

Parry, idraulico e musicista di 54 anni, aveva riportato una grave ferita al polso sinistro mentre svolgeva lavori di giardinaggio con una motosega portatile.

Un’inchiesta ha accertato come Amy fosse tornata a casa intorno alle 16:30 di quel giorno, dopo aver portato il figlio maggiore Frederick, 18 anni, ad Ashford.

Ha trovato il figlio minore, Ralph, 13 anni, da solo in casa, ma non c’era traccia del marito. La madre ha ricordato: “Era un giorno normale, un lunedì festivo. Sono tornata a casa, il suo portafoglio e tutto il resto erano lì.

Il cane non c’era

Non c’era nessuna macchina. I cani non c’erano. Non rispondeva al telefono. Era letteralmente come se fosse stato rapito. È stato strano fin dall’inizio. Non tornava nulla.”

Amy ha denunciato la scomparsa del marito alle 20:19 e la polizia è arrivata quattro ore dopo, valutandolo come persona scomparsa a medio rischio. Gli agenti hanno effettuato tre perquisizioni in casa, analizzato le telecamere a circuito chiuso e controllato i suoi documenti finanziari, scoprendo solo che si era recato in un negozio a Faversham per acquistare cibo per cani e tabacco.

Solo alle 17:00 di due giorni dopo Amy è corsa dagli agenti dicendo di aver trovato il corpo del marito incastrato tra il capanno degli attrezzi e i pannelli della recinzione.

Il medico legale Sarah Clarke ha confermato che c’erano “prove di lavori di giardinaggio in corso” e che nella stessa zona era presente una motosega portatile, su cui “si potevano vedere macchie di sangue”.

Un’indagine della polizia ha confermato l’assenza di circostanze sospette o di coinvolgimento di terze parti, e i test tossicologici non hanno rilevato sostanze preoccupanti nell’organismo del signor Parry.

Dopo aver esaminato le prove, il medico legale Clarke si è dichiarato certo che Parry non avesse intenzione di togliersi la vita. Il medico legale Sarah Clarke ha confermato l’assenza di circostanze sospette e ha dichiarato la morte accidentale.