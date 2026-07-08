I vaccini a mRNA contro il coronavirus risultano sicuri ed efficaci secondo una nuova revisione pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet. L’analisi rappresenta una delle valutazioni più ampie mai realizzate sui vaccini sviluppati da Pfizer-BioNTech e Moderna, prendendo in esame dati raccolti tra il 2020 e il 2025 e miliardi di dosi somministrate in tutto il mondo.

Lo studio ha seguito l’intero percorso dei vaccini, dalla fase di progettazione in laboratorio fino al monitoraggio successivo alla distribuzione nella popolazione. L’obiettivo era valutare sia la capacità di protezione contro le forme più gravi della malattia sia l’eventuale presenza di effetti indesiderati associati alla vaccinazione.

Gli effetti collaterali e il confronto con l’infezione

Tra gli eventi avversi analizzati ci sono anche miocardite e pericardite, due delle complicanze più discusse durante la campagna vaccinale. Secondo i dati raccolti, dopo la seconda dose l’incidenza è risultata di 12,6 casi ogni milione di dosi per il vaccino Pfizer-BioNTech e di 35,6 casi ogni milione per Moderna.

La revisione evidenzia però che il rischio di sviluppare queste problematiche cardiache è significativamente maggiore dopo un’infezione da Covid-19 rispetto a quello legato alla vaccinazione. Gli effetti più frequenti, come dolore nel punto dell’iniezione, stanchezza e febbre, sono risultati nella maggior parte dei casi lievi e temporanei.

Gli esperti sottolineano comunque che, come accade per qualsiasi farmaco, anche i vaccini mRNA possono provocare reazioni avverse, seppur con una frequenza molto bassa per gli eventi più gravi.

Bassetti: “I risultati sono inconfutabili”

Sui risultati della revisione è intervenuto anche Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, che attraverso i propri canali social ha commentato i dati definendo i risultati “inconfutabili”. Secondo il medico, lo studio confermerebbe che i vaccini a mRNA sono sicuri ed efficaci, oltre a smentire alcune teorie circolate durante la pandemia.

Bassetti ha spiegato che la tecnologia mRNA non modifica il DNA umano, ma fornisce temporaneamente alle cellule le istruzioni necessarie per riconoscere il virus, per poi degradarsi rapidamente. Sul fronte dell’efficacia, l’analisi avrebbe rilevato una protezione del 93% contro il ricovero ospedaliero e del 94% contro la mortalità nel periodo successivo alla vaccinazione.

L’infettivologo ha inoltre evidenziato come la tecnologia mRNA possa avere applicazioni future anche per altre patologie, tra cui influenza stagionale, virus respiratorio sinciziale, malattie autoimmuni e alcuni tipi di tumore. Nel suo intervento finale ha criticato duramente chi in passato ha definito questi vaccini “sieri genici sperimentali”, invitando a basarsi sulle evidenze scientifiche disponibili.