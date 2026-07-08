Un normale controllo stradale effettuato dalla polizia locale di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, si è trasformato in un caso di immigrazione irregolare. Gli agenti hanno fermato un uomo di 52 anni, cittadino marocchino, che non era in grado di esibire documenti validi. Insospettiti dalla situazione, i poliziotti lo hanno accompagnato in questura a Monza per effettuare i rilievi fotodattiloscopici e verificare la sua identità.

Denuncia ed espulsione

Gli accertamenti eseguiti sui terminali delle forze dell’ordine hanno rivelato che l’uomo si trovava irregolarmente in Italia da ben 26 anni. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero e l’Ufficio immigrazione ha immediatamente avviato le procedure previste dalla normativa vigente per l’allontanamento dal territorio nazionale. Al termine degli adempimenti, il 52enne sarà quindi espulso dall’Italia.