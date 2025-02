Papa Francesco potrebbe decidere di dimettersi se avrà difficoltà gravi di salute? “Io credo di sì – spiega il cardinale Gianfranco Ravasi al Corriere della Sera -. Se dovesse avere delle difficoltà gravi a svolgere il suo servizio, farà la sua scelta. Sarà lui a decidere, com’è ovvio, magari chiederà consiglio ma l’ultima parola la valuterà da sé, in coscienza”.

Le parole del cardinal Ravasi

“Fermo restando – sottolinea – che il suo grande desiderio è quello di compiere almeno il Giubileo, l’anno santo dedicato alla speranza che sente come il suo grande momento”. Papa Francesco “anche nelle difficoltà legate all’età e al fisico ha continuato ad avere una presenza unica nel pianeta, come forse solo Giovanni Paolo II – rimarca Ravasi -. In questo senso è esemplare il viaggio così lungo e impegnativo che ha compiuto a settembre in Asia e Oceania, nonostante la carrozzina, nonostante tutto. È stata una grande lezione, come quella degli atleti delle Paralimpiadi. Ha mostrato che si può fare tutto anche nella fragilità”.

Ora “si tratta di capire cosa accadrà in futuro. Del resto, lo stesso Francesco ha spiegato di aver già firmato una lettera di dimissioni all’inizio del pontificato, come già Paolo VI”. In questi giorni abbondano le voci false sulla salute del Pontefice. “Soprattutto in Rete e nei siti americani – conclude – c’è una forte corrente anti Bergoglio: anche se non è mai esplicita, si mostra evidente un’attesa di mutamento che si esprime anche attraverso le fake news. C’è una polarizzazione forte”.