Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare, colosso assicurativo americano, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a New York. Thompson è rimasto vittima di un agguato all’uscita dell’Hotel Hilton sulla Sessantunesima strada. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 7 del mattino ora locale (le 13 in Italia). Thompson, 50 anni, è stato colpito al petto – secondo le prime informazioni – da un uomo con il volto coperto. Il manager è stato trasportato d’urgenza al Mount Sinai hospital in condizioni critiche ed è morto poco dopo.

Killer in fuga

La polizia ha affermato che l’omicida è ancora in fuga: si tratterebbe di un uomo completamente vestito di nero. Il manager stava entrando all’hotel, dove era atteso per un appuntamento di lavoro. La UnitedHealthcare è una società che vende polizze di copertura sanitaria e assicurativa. Nel 2023 ha dichiarato ricavi per oltre 371 milioni di dollari.