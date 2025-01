La notizia del giorno è senza dubbio la condanna di Donald Trump per il caso Stormy Daniels. Il tycoon non sconterà alcuna pena ma sarà in assoluto il primo presidente Usa con lo status di “felon”, ossia criminale. Trump si difende e, nell’annunciare l’appello parla di “farsa spregevole”. Il giudice intanto gli fa gli auguri e dice: “Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere di protezioni come la clausola di supremazia e l’immunità presidenziale”. Superata la prima pagina e restando sempre negli Stati Uniti, si parla ancora dell’incendio che sta devastando Los Angeles. Sono infatti circa 180mila gli sfollati, con un’area di devastazione che corrisponde alla grandezza di San Francisco.

Poi la cronaca italiana con la morte di Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni deceduto durante le vacanze nel Mar Rosso. Secondo l’ospedale egiziano che lo ha visitato, Mattia aveva un tumore al cervello non diagnosticato che lo ha portato alla morte. Restando ancora in Italia, ma nel mondo della politica, un sondaggio svela che Fratelli d’Italia è salito dell’1,5% ed ha superato il 30% grazie alla scarcerazione di Cecilia Sala, ottenuta con successo dalla premier. E infine, perché no, il genio del giorno: il pescatore che è sopravvissuto dopo essere stato colpito due volte da un fulmine.

Ecco le notizie principali di oggi:

Trump non ha ricevuto alcuna pena per il caso Stormy Daniels, ma sarà il primo presidente condannato

Negli incendi di Los Angeles distrutta un’area grande come San Francisco. Roghi provocati dalla rete elettrica e dalla siccità

Mattia Cossettini muore a 9 anni durante una vacanza nel Mar Rosso per un tumore al cervello

Fratelli d’Italia cresce e supera il 30% grazie al successo della Meloni nella liberazione di Cecilia Sala

Le voci dal palazzo, Bonaccini: “La destra sovranista cerca padroni all’estero”. Renzi: “Meloni ha cercato di farmi fuori, e ora mi è tornata la voglia di fare politica”. Ricciardi: “Ieri abbiamo sentito delle belle favole”

La foto del giorno, la coppia abbracciata davanti alle macerie della loro casa distrutta negli incendi di Los Angeles

Vittorio Feltri contro Luca Marinelli: “Si è messo a frignare perché ha interpretato Mussolini. Secondo me va ricoverato”

Condannata a 16 anni per la bici lanciata dai Murazzi, lei sviene in aula: “Non è giusto, devo pagare ma non così”

Il video del turista che scala la piramide Maya in Messico tra i fischi dei presenti

Il genio del giorno, il pescatore sopravvissuto dopo esser stato colpito due volte da un fulmine