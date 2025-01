Una coppia si abbraccia mentre osserva i resti della loro casa distrutta dall’incendio Eaton ad Altadena, in California. Si tratta di una delle tante immagini simbolo che arrivano dalla zona di Los Angeles, dove gli incendi ancora in corso avanzano continuando a bruciare la città e tutte le zone intorno. Roghi che di fatto stanno devastando il territorio per migliaia di ettari, costringendo a evacuazioni di massa in tutta l’area.