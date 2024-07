Il direttore dell’FBI e i dubbi sull’attentato a Trump: “Forse colpito da una scheggia”

FBI contro Donald Trump, colpo di scena al Congresso Usa. Il direttore dell’FBI ha messo in dubbio che Donald Trump sia stato colpito da un proiettile durante l’attentato alla sua vita durante una manifestazione politica in Pennsylvania. Christopher Wray stava aggiornando il Congresso sul tentativo di omicidio di Trump a Butler mercoledì quando ha rilasciato la dichiarazione esplosiva. Per quanto riguarda l’ex presidente Trump, c’è qualche dubbio sul fatto se sia stato un proiettile o una scheggia a colpire il suo orecchio”, ha detto Wray. “Non so in questo momento se quel proiettile, oltre a provocare l’abrasione, potrebbe essere caduto da qualche altra parte.”

Il dubbi del direttore dell’FBI sull’attentato a Trump

Wray stava affrontando i problemi di sicurezza che hanno permesso al killer Thomas Matthew Crooks di aprire il fuoco. Crooks, 20 anni, ha ucciso il pompiere Corey Comperatore, 50 anni, e ha ferito altri due, incluso Trump, durante la sparatoria. L’aspirante presidente ha poi fornito ampi resoconti del momento in cui gli hanno sparato ed è stato visto con una benda sull’orecchio. “Quando sono caduto, i proiettili mi arrivavano in testa e li senti, è come uno zip, zip”, ha detto. L’ex presidente afferma che i suoi agenti dei servizi segreti “pensavano che fosse finita quando sono caduto” a causa di “è uscito molto sangue” dopo che gli era stato graffiato l’orecchio.

Trump, 78 anni, ha litigato con i suoi agenti, dicendo loro che “non sarebbe andato in barella” e ha invece promesso di “alzarsi”. Ha aggiunto che una rotazione della testa all’ultimo minuto per guardare uno schermo è ciò che lo ha salvato dal proiettile. “Dovrei essere morto. La cosa più incredibile è che mi è capitato non solo di girarmi, ma di girarmi esattamente al momento giusto e nella giusta misura,’ ha aggiunto, dicendo che è sopravvissuto ‘per fortuna o per Dio’. Alcuni rapporti iniziali sul giorno della sparatoria ipotizzavano che Trump potesse essere stato colpito da un pezzo di vetro in frantumi quando un proiettile ha colpito il gobbo. La teoria del teleprompter, tuttavia, è stata smentita quando le foto hanno mostrato che entrambi gli schermi di vetro erano intatti dopo l’attacco.

Trump si è sintonizzato sulla testimonianza di Wray, che lo ha visto anche dettagliare in che modo Crooks aveva indagato sull’assassinio del presidente John F. Kennedy prima della sparatoria. L’uomo armato aveva fatto una ricerca su Google una settimana prima di “Quanto era lontano Oswald da Kennedy?” secondo Wray, che ha detto che il sospettato aveva mostrato un vivo interesse per i personaggi pubblici ma per il resto non aveva lasciato chiari indizi di un movente ideologico.

L’FBI rivela le ricerche online di Crooks

La ricerca online del 6 luglio, recuperata da un laptop che secondo l’FBI è legato a Crooks, è un riferimento a Lee Harvey Oswald, l’assassino che uccise Kennedy dalla postazione di un cecchino a Dallas il 22 novembre 1963. Questa è ovviamente una ricerca significativa in termini di stato d’animo. Questo è lo stesso giorno in cui sembra che si sia registrato per il raduno di Trump, ha detto Wray alla Commissione Giustizia della Camera. L’FBI sta indagando sulla sparatoria come atto di terrorismo interno.

L’indagine ha gettato l’ufficio di presidenza in un vortice politico mesi prima delle elezioni presidenziali, con i legislatori e l’opinione pubblica che premono per avere dettagli su ciò che potrebbe aver motivato Crooks. “Non conosciamo il motivo. Questa è ovviamente una delle domande centrali della nostra indagine, ed è stato molto frustrante per noi che molti dei soliti tipi di luoghi a basso impatto che avremmo trovato non abbiano fornito indizi significativi sulle sue motivazioni” ha detto Wray. L’udienza era stata fissata molto prima della sparatoria come parte della supervisione di routine da parte della commissione sull’FBI e sul Dipartimento di Giustizia.

“Biden non ha nessun problema fisico”

Le domande sulla sparatoria hanno dominato la sessione, ma altri argomenti includevano gli sforzi dell’FBI per la diversità, l’interferenza elettorale, la rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti e se Wray avesse osservato personalmente qualsiasi declino cognitivo negli incontri con Biden prima della sua decisione di ritirarsi dall’incarico. La sua risposta secondo cui non aveva assistito ad alcun problema con lo stato mentale del presidente non ha lasciato Trump impressionato, con il candidato repubblicano che ha chiesto a Wray di dimettersi.

L’FBI non è stata coinvolta nel garantire la sicurezza della manifestazione e ha quindi evitato lo stesso livello di controllo riservato ai servizi segreti per gli errori che hanno preceduto l’evento. Martedì, Kimberly Cheatle si è dimessa dalla carica di direttore dell’agenzia tra crescenti domande sui colossali fallimenti della sicurezza durante la manifestazione. Cheatle si è assunta la responsabilità degli errori catastrofici dopo essere stata criticata sia dai repubblicani che dai democratici quando è apparsa davanti al Congresso lunedì.

Il capo della sicurezza aveva dovuto affrontare crescenti domande sul perché un agente non fosse di stanza sul tetto da dove Crooks aveva aperto il fuoco sull’ex presidente e sul perché a Trump fosse stato permesso di salire sul palco anche quando era stata rilevata una minaccia. Crooks eran stato identificato come persona sospetta ore prima che avvenisse la sparatoria.

È stato ucciso da un cecchino ma non prima di essere riuscito a scaricare una raffica di proiettili sulla folla. Wray ha detto che Crooks ha utilizzato attrezzature meccaniche a terra e tubazioni verticali per issarsi sul tetto di un edificio che si trovava a 135 metri (157 iarde) dal palco. Ha sparato otto colpi con un fucile in stile AR prima di essere ucciso. Il rapporto della Commissione Warren che ha analizzato l’assassinio di Kennedy ha valutato che Kennedy era stato colpito al collo a una distanza di circa 60 metri.