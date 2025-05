Si è conclusa con un patteggiamento la vicenda giudiziaria che ha scosso l’intera comunità di Casamassella, minuscola frazione di Uggiano la Chiesa, nel basso Salento. I genitori del piccolo Angelo, morto a soli 14 mesi, hanno accettato una condanna a due anni di reclusione per omicidio colposo, ottenendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. Una decisione maturata dopo l’accertamento di gravi responsabilità nella gestione della salute del loro bambino, che veniva alimentato esclusivamente con latte materno e curato con sostanze omeopatiche, in totale disaccordo con le cure mediche tradizionali e le vaccinazioni.

I genitori, rispettivamente di 52 e 42 anni, erano noti per le loro posizioni apertamente contrarie alla medicina convenzionale. Quando Angelo, nel giugno del 2023, fu colpito da un’infezione con febbre alta (superiore ai 39 gradi), si rivolsero non a un pediatra o a un pronto soccorso, ma a un amico di famiglia, un oculista, anch’egli contrario alla medicina tradizionale.

Le responsabilità mediche e la fine della vita di Angelo

Il medico, pur non essendo specializzato in malattie infantili, prescrisse una sostanza omeopatica e non suggerì né il ricovero ospedaliero né esami diagnostici approfonditi. Tale negligenza ha avuto conseguenze drammatiche. Il piccolo Angelo morì il 7 giugno 2023 per arresto cardiocircolatorio causato da una polmonite interstiziale, verosimilmente di origine virale. L’autopsia, eseguita da un patologo incaricato dalla magistratura, ha confermato che un intervento medico tempestivo avrebbe potuto salvarlo.

I genitori si accorsero che il bambino non respirava più e allertarono il 118, ma all’arrivo dei soccorsi per Angelo non c’era più nulla da fare. Le indagini successive hanno evidenziato gravi omissioni da parte dei genitori e del medico, per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio.