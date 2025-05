Secondo il fratello John Prevost, Papa Leone XIV sarà “un secondo Papa Francesco”. Intervistato dalla CNN WBBM, John ha tracciato un ritratto intimo e profondo del nuovo pontefice, già cardinale Robert Prevost. “Penso che seguirà le sue orme lavorando per i meno abbienti”, ha dichiarato, aggiungendo che il fratello possiede “un profondo sentimento per i diseredati, per i poveri, per coloro che non sono ascoltati”. Per John, questo spirito missionario è sempre stato presente: “Nel suo cuore, nella sua anima, voleva essere un missionario. Non voleva essere vescovo o cardinale, ma è quello che gli è stato chiesto di fare ed è quello che ha fatto”.

Secondo lui, Leone XIV sarà “molto attivo in tutto il mondo” e “dirà quello che pensa”, lasciando intendere un pontificato dinamico e diretto, fedele alle sue origini spirituali più che alle cariche istituzionali che ha ricoperto nel tempo.

Lo stupore dell’elezione

John Prevost ha raccontato anche il momento esatto in cui ha saputo dell’elezione del fratello: “È stato un momento scioccante. Ero al telefono con mia nipote e non riuscivamo a crederci. Poi il cellulare, l’iPad e il telefono di casa sono impazziti”. Leone XIV è il più giovane di tre figli, cresciuti nella periferia sud di Chicago da un padre sovrintendente scolastico e una madre bibliotecaria. “Abbiamo avuto un’infanzia normale. È un po’ strano, ma tutti e tre sapevamo cosa volevamo fare fin da piccoli”, ha raccontato John, ex preside di una scuola cattolica, oggi 71enne.

Questo racconto familiare getta una luce nuova sulla figura del nuovo Papa, radicato nella sua storia personale, semplice ma determinata, che lo ha portato fino al soglio pontificio.

Un pontefice con il cuore a Chicago

Tra gli aneddoti raccontati da John c’è anche un lato più leggero e umano del Papa: la sua passione per il baseball. Intervistato dall’emittente WGN, ha rivelato: “È un tifoso della squadra di baseball dei Chicago White Sox”. Una preferenza sportiva che lo distingue in una famiglia divisa tra tre squadre: “È sempre stato un tifoso dei Sox. Nostra madre era una tifosa dei Cubs e nostro padre era un tifoso dei Cardinals” di St. Louis. “Tutte le zie, la famiglia di nostra madre, provenivano dal lato nord, ed erano tifose” dei Cubs.

Well, would you look at that… Congratulations to Chicago’s own Pope Leo XIV pic.twitter.com/U5DJ7TOyDr — Chicago White Sox (@whitesox) May 8, 2025

La notizia ha scatenato una simpatica competizione tra le due squadre di Chicago. I White Sox hanno pubblicato su X la foto di un cartello esposto al loro stadio, il Rate Field, con la scritta: “Ehi Chicago, è un tifoso dei Sox”. Un chiaro sfottò ai rivali dei Cubs, che poco prima avevano risposto con un messaggio analogo al Wrigley Field. Un momento ironico che, in fondo, celebra la normalità e la personalità accessibile del nuovo Papa.