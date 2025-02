C’è chi passa la vita a lavorare onestamente e chi invece trova modi “creativi” per risparmiare qualche euro, magari evitando di pagare il pedaggio autostradale. Il protagonista di questa storia è un 28enne che, con un escamotage degno di un film di spionaggio (o più banalmente di un automobilista particolarmente svelto), è riuscito a “saltare” più di 3.000 euro di spese autostradali. Peccato però che, alla fine, non dovrà sborsare nemmeno un centesimo.

Il trucco? Il più vecchio del mondo

Come ha fatto il nostro “eroe” dell’autostrada a evitare di pagare il pedaggio? Con il classico stratagemma del pedinamento strategico: accodarsi all’auto davanti e passare veloce non appena la sbarra si alzava. Una tecnica semplice ma efficace, che gli ha permesso di viaggiare per centinaia di chilometri tra il 28 giugno e il 17 agosto 2023 senza versare un euro ad Autostrade per l’Italia. Il veicolo incriminato? Una Seat Altea, ripresa più volte dalle telecamere mentre sgusciava via indisturbata ai caselli. Tuttavia, alla fine, l’eccesso di furbizia gli è costato caro, o almeno così sembrava.

Il colpo di scena: assolto per un cavillo

Dopo la denuncia di Autostrade per l’Italia, il caso è finito in tribunale con prove schiaccianti: numerosi filmati immortalavano l’auto in azione ai caselli di Roma Nord e Fiano, sia in entrata che in uscita da Rieti e altre località. Eppure, il giudice ha assolto il 28enne con la formula “per non aver commesso il fatto”. Il motivo? Nessuno ha potuto dimostrare con certezza che fosse lui alla guida in tutti quei viaggi. Anche se la macchina è di sua proprietà, chi può dire con sicurezza che fosse sempre lui al volante?

Un precedente pericoloso?

Questa sentenza apre un interrogativo inquietante: se basta non farsi identificare alla guida per eludere il Telepass, chiunque potrebbe provare a farlo senza rischi? Speriamo di no, ma nel frattempo il 28enne può godersi il suo risparmio…