Il gatto picchiato a morte perché era stato regalato dall’ex

E’ morto Green, il gattino pestato a sangue a Chioggia da un ragazzo di 25 anni perché era stato regalato da un ex.

Cosa è successo

Circa una settimana fa, raccontano le cronache locali, una ragazza aveva affidato il suo gattino al fidanzato affinché gli potesse dare da mangiare in sua assenza, ma quando è tornata a casa ha trovato il micio in fin di vita e tracce di sangue dappertutto. Lui, un giovane di Chioggia, si era giustificato dicendo che lo aveva menato perché il cucciolo aveva fatto i suoi bisogni al di fuori della lettiera. Il micio è apparso subito in condizioni disperate. Davanti alle domande insistenti, il ragazzo alla fine ha ammesso di aver picchiato il gattino anche perché probabilmente aveva associato il felino all’ex fidanzato che lo aveva regalato alla ragazza. Il 25enne ora è stato denunciato per maltrattamenti su animale domestico.