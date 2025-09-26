Il generale russo Alaudinov: “Le forze armate ucraine dall’inizio dell’operazione speciale hanno perso 1,7 milioni di persone. L’Ucraina potrebbe attaccare in Transinistria”
“Le perdite permanenti delle forze armate ucraine dall’inizio dell’operazione militare speciale sono stimate in 1,7 milioni di persone”. Lo ha detto alla televisione Rossiya-1 – come riporta la Tass – il generale Apty Alaudinov, vice capo del Dipartimento politico-militare delle forze armate russe e comandante delle forze speciali Akhmat.
Relativamente ad una possibile offensiva ucraina, ha affermato: “Potrebbe scegliere la repubblica separatista moldava della Transnistria come obiettivo: a quanto ho capito, cercheranno di attaccare direttamente la Transnistria a ottobre, è così che vediamo la situazione, a giudicare dai preparativi sia della Nato sia di altre parti interessate. Forse cercheranno di attaccarla perché c’è un grande deposito di munizioni e sperano di impadronirsi di queste armi e di rivolgerle contro di noi”.