“Le perdite permanenti delle forze armate ucraine dall’inizio dell’operazione militare speciale sono stimate in 1,7 milioni di persone”. Lo ha detto alla televisione Rossiya-1 – come riporta la Tass – il generale Apty Alaudinov, vice capo del Dipartimento politico-militare delle forze armate russe e comandante delle forze speciali Akhmat.

Relativamente ad una possibile offensiva ucraina, ha affermato: “Potrebbe scegliere la repubblica separatista moldava della Transnistria come obiettivo: a quanto ho capito, cercheranno di attaccare direttamente la Transnistria a ottobre, è così che vediamo la situazione, a giudicare dai preparativi sia della Nato sia di altre parti interessate. Forse cercheranno di attaccarla perché c’è un grande deposito di munizioni e sperano di impadronirsi di queste armi e di rivolgerle contro di noi”.