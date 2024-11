Il genio, anzi i geni del giorno: si travestono da orso per simulare attacchi alle loro auto e richiedere un risarcimento

Beh, che ci crediate o no, quattro residenti della zona di Los Angeles sono stati arrestati con l’accusa di essersi travestiti da orso per far credere alla loro compagnia assicurativa che la loro auto di lusso, una Rolls Royce Ghost del 2010, fosse stata danneggiata da un plantigrado. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

Tutto è iniziato nel gennaio di quest’anno, quando i quattro hanno cercato di convincere la loro compagnia assicurativa che un orso era entrato nella loro Rolls Royce mentre era parcheggiata a Lake Arrowhead.

Il filmato fornito all’assicuratore dai quattro, però, sin dall’inizio era sembrato un po’, diciamo, sospetto.

Nelle immagini si vedeva un animale peloso entrare nell’auto e poi graffiare il sedile posteriore. Tuttavia, alcune cose all’attenzione dell’assicuratore proprio non tornavano. Primo: secondo il Dipartimento della Pesca e della Fauna Selvatica della California, gli unici orsi presenti nella zona sono orsi neri, mentre quello nel video era decisamente di colore marrone chiaro. E poi… i movimenti dell’animale non sembravano proprio quelli di un orso.

Alla fine, dopo un ulteriore esame del video, è emerso che l'”orso” era in realtà una persona travestita. “Il Dipartimento – riferisce la polizia, che ha successivamente avviato un’indagine – ha fatto analizzare i tre presunti video di orsi da un biologo del Dipartimento della Pesca e della Fauna Selvatica della California. Anche lui ha concluso che si trattava chiaramente di un essere umano in un costume da orso.”

Le indagini hanno inoltre rivelato che i quattro sospettati avevano presentato altre due richieste di risarcimento assicurativo per presunti attacchi di orsi su altri veicoli di lusso: una Mercedes G63 AMG del 2015 e una Mercedes E350 del 2022. Alla fine, gli agenti della polizia californiana hanno eseguito un mandato di perquisizione presso l’abitazione dei quattro sospettati e hanno trovato, guarda caso, un costume da orso completo di testa pelosa, zampe e utensili metallici a forma di artigli. Per i quattro è scattata la denuncia. Ora, se risulteranno colpevoli, i quattro geniacci rischiano di trascorrere un bel po’ di tempo in carcere.