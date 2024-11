Il genio del giorno, il bambino di 10 anni che ha chiamato il 911 per chiedere aiuto con i compiti di matematica

Nella contea di Shawano, in Wisconsin, un bambino di 10 anni ha chiamato il 911, il numero delle emergenze, per chiedere aiuto con i compiti di matematica. Tutto vero. L’ufficio dello sceriffo della contea ha raccontato sui social media che un centralinista ha risposto a una chiamata al 911 “da parte di un bambino di 10 anni che ha chiamato per dire che aveva bisogno di aiuto con i compiti di matematica”.

La storia

“Il bambino – si legge nel post – ha spiegato infatti che la sua famiglia non era molto brava neanche in matematica e che aveva bisogno di aiuto”. Lo sceriffo George Lenzner ha dichiarato che la centralinista Kim Krause ha spiegato al ragazzo che, purtroppo, il 911 non era il numero appropriato da chiamare per chiedere aiuto con i compiti, ma ha comunque offerto la sua collaborazione. “La centralinista aveva un po’ di tempo – racconta divertito lo sceriffo – così ha chiesto: ‘Posso aiutarti con il problema?’. E lui ha iniziato a dettarle questo lungo problema con i decimali ma, sfortunatamente, lei non è stata in grado di aiutarlo, così gli ha detto: ‘Bene, fammi vedere se ho un agente vicino a casa tua’”.

Per fortuna, lo sceriffo aggiunto Chase Mason si trovava in zona e ha accettato di dare un’occhiata al problema di matematica. “A dir la verità – ammette Mason nel rapporto consegnato in ufficio – non sono molto bravo in matematica, ma ho fatto quel che ho potuto”. Alla fine, il buon Mason, che ha un figlio della stessa età, si è seduto con il bambino ed è riuscito a risolvere i problemi. “Al nostro giovane chiamante – si legge ancora nel post sui social – è stato fornito un biglietto da visita e gli è stato spiegato che siamo sempre a disposizione per aiutarlo, però la prossima volta sarebbe meglio non usare la linea di emergenza se non è una situazione di pericolo”.