Un bambino di 4 anni del Wisconsin ha chiamato il numero di emergenza 911 per segnalare che “la madre si stava comportando davvero male mangiando il suo gelato”. Il dipartimento di polizia di Mount Pleasant ha spiegato sui social che due agenti sono intervenuti immediatamente nell’abitazione. Il ragazzino ha prima spiegato agli agenti che sua madre aveva mangiato il suo gelato e che per questo motivo meritava di andare in prigione. Tuttavia, dopo un piccolo e articolato momento di riflessione, il piccolo alla fine ha cambiato idea sulla punizione, rivelando che in realtà “voleva solo un po’ di gelato”. Il giorno seguente, i poliziotti sono allora tornati nella casa del misfatto con un nuovo gelato, che il bambino ha prontamente tenuto lontano dalla mamma.