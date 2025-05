Un 29enne romano, ai domiciliari per reati di rapina aggravata e detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, voleva festeggiare il compleanno in compagnia dei suoi amici più stretti. Costretto in casa, il giovane era sottoposto al divieto assoluto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. Non poteva chiamare nessuno e non poteva utilizzare neanche i social. Eppure, era riuscito in qualche modo a organizzare qualcosa, una festicciola intima nel suo appartamento di Guidonia, in provincia di Roma.

“Era solo una festa a sorpresa”

Tutto sembrava calcolato affinché il ragazzo riuscisse a festeggiare il suo 29enismo compleanno. A festa appena iniziata, però, uno dei suoi vicini, l’incognita che non aveva valutato nel suo piano maldestro, ha iniziato a lamentarsi dei rumori molesti che provenivano dal suo appartamento. Il vicino ha poi segnalato la vicenda utilizzando l’app YouPol della Polizia di Stato. Pochi minuti dopo, gli agenti del Commissariato di Tivoli sono giunti sul posto stanando gli amici del festeggiato: quattro di loro erano ancora sul punto di brindare, mentre altri due erano riusciti a raggiungere le scale nel tentativo di allontanarsi dall’appartamento, dopo che la polizia aveva citofonato a casa del 29enne.

Tra una protesta e l’altra, c’è stato qualcuno che ha provato perfino a opporre resistenza agli agenti. Il festeggiato ha poi preso la parola. Nessun discorso, ringraziamenti o buoni propositi: si è giustificato dichiarando che si trattava di una festa a sorpresa preparata dai suoi amici più stretti. La festicciola, alla fine, gli è costata carissima: il 29enne è stato condotto in carcere a seguito dell’aggravamento della misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.