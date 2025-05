L’occasione fa l’uomo ladro. Un ragazzo di 27 anni è stato trasferito dal carcere di Ferrara, dov’era detenuto per una serie di reati, a Meldola (Forlì-Cesena). L’idea di questo trasferimento è nata dall’esigenza del detenuto di assistere al funerale della nonna scomparsa, un’occasione per dirle addio un’ultima volta. Approfittando di questa opportunità che gli è stata concessa, il 27enne ha tentato la fuga.

L’evasione fallita miseramente

Nella giornata di ieri, era stato organizzato nei minimi dettagli il trasferimento del detenuto per partecipare alle esequie della nonna. A quanto pare, però, il ragazzo non aveva alcuna intenzione di assistere al funerale, sfruttando quello che sarebbe dovuto essere un doloroso evento come un’occasione perfetta per darsela a gambe.

Una volta sceso dal furgone della Polizia penitenziaria, il detenuto non ci ha pensato mezzo secondo in più ed è scappato. A quel punto, nel piccolo centro romagnolo, è scattata una caccia all’uomo degna del più deludente dei film d’azione. Il ragazzo, infatti, è stato ritrovato e braccato dalle auto dei carabinieri, e perfino da un elicottero che volava a bassa quota, dopo appena un’ora dalla sua fuga improvvisa. Fermato, il detenuto è stato ricondotto immediatamente nel carcere di Ferrara.