In Brasile, nella prigione di Rio Branco, un detenuto di 29 anni ha scavato per giorni tentando la fuga in bello stile, come nei film. Utilizzando solo un chiodo e un pezzo di manico di scopa, il detenuto si è dovuto ingegnare con i pochi mezzi a disposizione cercando di scavare un tunnel nel muro della sua cella. L’uomo ha scavato per giorni, assaporando a poco a poco, centimetro dopo centimetro, il sapore della libertà. Tutto, infatti, lasciava presupporre che alla fine sarebbe riuscito a scappare, ma la sua fuga, giunta quasi al termine, si è infranta contro l’ultimo muro della prigione.

Detenuto incastrato nel muro

Giunto al termine della sua fuga, sfruttando un momento di distrazione delle guardie carcerarie, il detenuto, forse per la troppa fretta, è rimasto incastrato nel buco che lui stesso aveva creato nel muro, a pochi centimetri dal traguardo. Senza calcolare troppo le circostanze, e soprattutto il diametro del tunnel, l’uomo si è ritrovato a metà strada: la parte superiore del suo corpo era fuori, ma tutto il resto è rimasto incastrato nel tunnel.

A quel punto, senza alcuna via d’uscita, il detenuto si è definitivamente rassegnato, vedendo andare in fumo il suo piano di evasione. Le guardie, una volta scoperto il tentativo di fuga, hanno allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti con un martello pneumatico. Per liberare il detenuto i pompieri hanno dovuto allargare il buco nel quale era rimasto incastrato. Dopo alcune ore di lavoro, il detenuto è stato estratto con cautela senza riportare alcuna ferita. A quel punto è stato riportato nella sua cella, dove è stato interrogato dalle guardie carcerarie che hanno cercato di ricostruire tutte le tappe della sua sfortunata fuga.