Lo facciamo tutti: che sia un comune raffreddore o un mal di pancia, consultiamo le informazioni sul web spesso alla ricerca dei più fantasiosi metodi di guarigione. Internet, in questo senso, offre una mole di indicazioni praticamente infinita, informazioni più o meno utili su qualunque tipo di problema. Tutto normale. Ma se a cercare le indicazioni online è un dentista che in teoria dovrebbe disporre di una licenza e quindi di una preparazione adeguata, la faccenda si fa inquietante. Ad Havlíčkův Brod, nella Repubblica Ceca centrale, un 22enne, nell’arco di due anni, ha operato indisturbato come dentista senza alcun tipo di formazione alle spalle. Il ragazzo di 22 anni, infatti, aveva avviato uno studio dentistico ben attrezzato, pur senza essere in possesso della licenza necessaria e delle dovute conoscenze mediche.

Il dentista che ha operato consultando il web

Una volta aperto lo studio dentistico nel 2023, il ragazzo ha finto di essere un dentista qualificato per oltre due anni. Come lui stesso ha raccontato, ha eseguito a un gran numero di pazienti estrazioni di denti e cure canalari, ricorrendo in alcuni casi anche all’anestesia. Per il suo “lavoro”, il ragazzo si è avvalso dell’aiuto di due collaboratori: una donna di 50 anni, che lavorava come infermiera e forniva al ragazzo anestetici e altri materiali dentali, e un uomo di 44 anni, che metteva a disposizione i locali e produceva protesi per i pazienti. Per ogni singola mossa, per ogni operazione e per tutte le visite quotidiane, il finto dentista, senza alcuna conoscenza della materia, consultava le informazioni che riusciva a scovare sul web.

Nei due anni di attività illegale, il 22enne, stando alla ricostruzione della polizia, avrebbe guadagnato 4 milioni di corone ceche, pari a circa 160mila euro. Il suo regno dentistico, marcio come una carie, si è concluso pochi giorni fa, quando i tre protagonisti sono stati arrestati. Pur ammettendo le loro colpe, i tre sono stati accusati di diversi reati, tra cui quello relativo alla gestione di attività illegale, ma anche riciclaggio, tentata aggressione, spaccio di droga e furto. Rischiano ora fino a otto anni di reclusione.