A Patrica, in provincia di Frosinone, un ladro è stato scoperto mentre rubava in casa. Il figlio dei proprietari, il primo ad accorgersi della presenza dell’intruso, ha raggiunto la camera da letto dei suoi genitori dopo aver sentito dei rumori sospetti al piano superiore. Il giovane si è poi subito accorto della presenza del ladro in camera, intento a rovistare tra i cassetti dei mobili in cerca di gioielli da rubare. Il ragazzo, scegliendo di non affrontare direttamente il ladro, ha prontamente chiuso a chiave la porta della camera da letto bloccando così l’intruso all’interno fino all’arrivo dei carabinieri.

Ladro chiuso in camera e poi arrestato

Il figlio dei proprietari ha poi allarmato i carabinieri, che sono giunti sul luogo del furto in pochi minuti. Dopo aver aperto la porta della camera da letto, gli agenti di una pattuglia della stazione di Frosinone si sono ritrovati di fronte il ladro, un quarantanovenne che poi è stato arrestato in flagranza di reato. Una volta perquisito, gli agenti hanno rinvenuto alcuni oggetti di cui il ladro si era già appropriato, tra cui una collanina d’oro e due orologi di marca naturalmente restituiti al proprietario.

Dopo i dovuti rilievi, gli agenti hanno ricostruito la scena del tentato furto, constatando che il ladro si era introdotto nell’abitazione tramite una finestra del piano superiore, che infatti è stata ritrovata manomessa. Il quarantanovenne arrestato, già noto alle forze dell’ordine per altri reati simili, verrà giudicato per il reato di furto nel processo per direttissima fissato su richiesta dell’autorità giudiziaria inquirente.