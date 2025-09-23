I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno arrestato un uomo, un pugile di 26 anni, che utilizzava un particolare escamotage per ingannare le telecamere di sicurezza. Il suo obiettivo, infatti, era quello di rubare indisturbato indossando alcune maschere con il volto di Gigi D’Alessio: un trucco senza dubbio originale che però non ha avuto vita lunga. I carabinieri hanno rivenuto nella sua “sacca da lavoro” almeno tre maschere e diversi arnesi per lo scasso, il tutto all’interno di una Jeep che l’uomo aveva rubato poco prima.

L’inseguimento e l’arresto

A tradire il 26enne non è stata la maschera di Gigi D’Alessio ma un passamontagna che il pugile indossava mentre era a bordo della Jeep rubata con la targa alterata. Una guardia giurata ha dato l’allarme e poco dopo i carabinieri hanno intercettato il mezzo. È poi scattato un inseguimento, terminato in via Cupa Varano. L’uomo ha quindi tentato la fuga a piedi. Raggiunto dai carabinieri, li ha colpiti sfruttando le sue doti di pugile professionista.

I militari, pur con molte difficoltà, alla fine sono riusciti ad ammanettarlo. Nell’auto rubata, i carabinieri hanno rinvenuto le maschere che il ladro utilizzava per i suoi colpi. Sul retro di ogni maschera, inoltre, c’era perfino la dedica del cantante che ringraziava il fan per aver partecipato a uno dei suoi concerti. Il pugile ora dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Attualmente si trova in camera di sicurezza, in attesa di giudizio, mentre l’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario.