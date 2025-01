Forse pensava di compiere un gesto simpatico il padre che ha usato il figlio di tre mesi per ripulire la sua auto dalla neve. Come ormai da prassi, la “bravata” è finita sui social, Tiktok per l’esattezza, ma qualcosa è andato storto per questo 25enne del Texas, decisamente il nostro “genio del giorno”, ironicamente parlando. Il filmato non solo ha scatenato una valanga di polemiche, ma è finito anche nel mirino della polizia, che potrebbe decidere di agire legalmente.

Il capo della polizia di Port Arthur, Tim Duriso, ha detto ai giornalisti: “È una situazione triste. So che molte persone vanno sui social media e cercano clic…Ma questo non è un accordo in cui dovresti mettere un bambino sul parabrezza”. Duriso ha aggiunto: “In quel momento c’erano altre due donne con lui. Sospettiamo che una di loro fosse la mamma”. Mentre le indagini proseguono, TikTok ha rimosso il video dalla sua piattaforma.