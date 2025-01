In Zambia un poliziotto ubriaco ha liberato tredici sospettati in custodia per permettergli di festeggiare il nuovo anno. Per poi fuggire a sua volta. Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto nella stazione di polizia di Leonard Cheelo, nella capitale Lusaka.

Il genio del giorno

I 13 detenuti erano stati accusati di reati come aggressione, rapina e furto con scasso. Al momento sono ancora tutti in fuga ed è stata avviata una caccia all’uomo per trovarli. Il portavoce della polizia, Rae Hamoonga, ha dichiarato che il poliziotto “in stato di ubriachezza, ha sequestrato con la forza le chiavi della cella” a un altro agente. Successivamente, ha aperto le celle sia maschili che femminili e ha ordinato ai sospettati di andarsene, dicendogli “che erano liberi di scappare via per il nuovo anno”.

Alla fine di tutti i sospettati in custodia, tredici sono fuggiti. E dopo la liberazione, anche l’agente è scappato. Per poco però. Al contrario dei detenuti, infatti, alla fine il poliziotto – non proprio modello – è stato trovato e arrestato. Chissà se ora si imbatterà in qualche agente ubriaco anche lui.