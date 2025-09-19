“È una questione di rispetto per i fedeli che partecipano alla messa della domenica”. Con queste parole don Claudio Doglio, parroco di Sant’Ambrogio a Varazze, in provincia di Savona, ha voluto commentare la sua sorprendente decisione di iniziare a celebrare il matrimonio senza la sposa. Secondo il parroco, infatti, la sposa aveva accumulato fin troppo ritardo, ovvero quei cinque minuti fatali e “imperdonabili” che sono stati sufficienti per far cominciare il matrimonio senza la protagonista. Per tradizione, la sposa è solita farsi attendere, una regola da galateo che, a quanto pare, don Claudio Doglio ha voluto tradire per un bene superiore, quello dei parrocchiani che sono accorsi in chiesa al solo scopo di partecipare alla messa domenicale.

Il matrimonio senza la sposa

Alle 11.05 di domenica 14 settembre, il parroco ha deciso di cominciare a celebrare il matrimonio senza attendere l’arrivo della sposa. “Avevo già avvisato che, allo scoccare delle campane, avrei iniziato. Non era possibile far attendere un’intera assemblea di fedeli”, ha spiegato don Claudio Doglio. Naturalmente la sua scelta ha spiazzato tutti, invitati e familiari, in un clima di imbarazzo generale più che comprensibile. “Avevo provato a suggerire agli sposi di organizzare la cerimonia in un altro orario, ma loro avevano assolutamente voluto sposarsi alle 11. In quell’orario però c’è la messa. Allora mi ero raccomandato ‘siate puntuali’, proprio perché alla messa partecipano i fedeli che con il matrimonio non hanno nulla a che fare”, ha dichiarato il parroco giustificando la sua scelta.

A quanto pare, però, il ritardo della sposa non sarebbe stato intenzionale ma collegato invece a un problema dell’abito, mentre altri parlano di un “via libera” mai arrivato. La sposa, alla fine, ha attraversato stizzita e un po’ indignata la navata centrale quando la funzione era già iniziata. Stando ai commenti di diversi parrocchiani, don Claudio Doglio non è nuovo a scelte radicali di questo tipo, dimostrando inflessibilità e una fedeltà quasi maniacale per la puntualità. “Non è questione di matrimoni o battesimi, ma di rispetto verso i presenti. La messa domenicale è un momento sacro anche per chi non è coinvolto nella cerimonia nuziale”, ha dichiarato infine il parroco.