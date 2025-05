Un pusher romeno di 26 anni offriva ai propri clienti la possibilità di pagare in contanti e anche con carta di credito. Prendeva gli ordini per messaggio, consegnava le dosi su richiesta e possedeva perfino un Pos per accettare i pagamenti elettronici con carta o bancomat.

“Carta o contanti?”

Prima che la polizia lo arrestasse in pieno giorno nel quartiere Trastevere di Roma, gli agenti lo avevano individuato mentre era bordo di un’auto a noleggio, che si è fermata nelle vicinanze di Ponte Sisto. Hanno poi iniziato a osservarlo, notandolo mentre trafficava con il proprio cellulare inviando foto e posizione a un suo cliente. A quel punto gli agenti di polizia hanno deciso di aspettare che il cliente del pusher facesse capolino. Dopo pochi minuti, hanno visto avvicinarsi un uomo che ha raggiunto lo spacciatore a bordo dell’auto e in quel momento è scattato il blitz che ha portato all’arresto del pusher per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’acquirente, in seguito, confermerà che gli ordinativi presi in carico dal pusher avvenivano comodamente tramite WhatsApp e Telegram.

Quando il cliente e il pusher si sono visti spalancare gli sportelli dell’auto i due si trovavano nel pieno della loro trattativa. Per poco meno di un grammo di cocaina, il pusher ha richiesto 30 euro in contanti. Secondo quanto appreso dagli agenti, il pusher teneva nell’auto altre 13 bustine di cocaina e perfino un Pos, fornendo ai propri clienti la comoda alternativa dei pagamenti elettronici con carta.