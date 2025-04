Sembrava un piano “perfetto”, una fuga calcolata al millimetro, o quasi. Invece, tentando di passare inosservato sotto lo sguardo delle forze dell’ordine, un ragazzo di 21 anni ha commesso un errore fatale e piuttosto maldestro. Poche ore prima, il 21enne aveva rubato uno scooter, fuggendo tra le strade di Ischia inseguito dai carabinieri. Una volta fermato, il ragazzo è stato arrestato e poi sottoposto ai domiciliari.

Il passamontagna fatale

Nonostante i domiciliari, il 21enne, nello stesso giorno del suo arresto, ha avuto la brillante idea di evadere, escogitando un piano alquanto goffo. Si è recato al porto di Ischia e si è messo in fila per prendere un traghetto diretto a Napoli. Naturalmente gli agenti lo avrebbero riconosciuto e così il ragazzo ha pensato bene di coprirsi il viso con un vistoso passamontagna, che più che farlo passare inosservato, come nelle sue più rosee intenzioni, ha invece attirato l’attenzione di tutti. Le persone in fila lo guardavano con curiosità ma anche con un certo spavento. Insospettiti dalla presenza di quello strano individuo, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia si sono avvicinati chiedendogli di mostrare il suo volto. Sfilatosi il passamontagna, il ragazzo si è dato ancora una volta alla fuga.

Dopo averlo raggiunto con una certa facilità, i carabinieri lo hanno riconosciuto e arrestato per la seconda volta nel giro di poche ore. Il 21enne, le cui abilità di fuga appaiono evidentemente limitate, dovrà ora rispondere anche di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Per non correre alcun rischio, prima dell’udienza in Tribunale, le forze dell’ordine hanno ritenuto opportuno collocare il fuggitivo in una camera di sicurezza. Tenterà la fuga ancora una volta?