Un altro giorno, un altro pezzo di “arte” al Guggenheim di New York. Ma questa volta non si tratta di un capolavoro di un artista famoso, bensì di una scarpa lasciata incautamente in un angolo. Non un’opera d’arte progettata, ma una Converse abbandonata. Forse il visitatore stanco della maratona di mostre si è tolto la scarpa per un attimo di relax, ma ciò che è successo dopo è diventato un fenomeno virale.

L’illusione dell’arte

La scarpa, completamente fuori contesto, ha attirato immediatamente l’attenzione dei turisti presenti, molti dei quali, convinti che fosse un’installazione artistica, si sono messi in fila per scattare foto. Alcuni si sono fermati per osservare l’”opera” per diversi minuti, incantati dalla sua semplicità e potenza concettuale. L’oggetto, totalmente disconnesso dal contesto, ha suscitato un’esperienza estetica inaspettata.

La reazione sui social

Il video dell’incidente è rapidamente diventato virale, con commenti ironici e riferimenti al mondo dell’arte moderna. “Non è nulla di nuovo, un certo Marcel Duchamp ci aveva già pensato”, ha commentato un utente, facendo riferimento all’artista che nel 1917 espose un orinatoio come opera d’arte. Altri hanno condiviso esperienze simili, come quella di aver visto una persona dormire su una panchina in un museo, scambiato anch’essa per una “performance”.