Le tre del mattino tra venerdì e sabato scorsi, buio pesto lungo la Valassina in Brianza, un uomo sta facendo il turno di notte, è in macchina per lavoro dalle parti di Lissone: a un certo punto nota qualcosa sulla corsia d’emergenza, forse il corpo di una persona sdraiata.

Si tratta proprio un ragazzo, è in maglietta, fa un freddo cane: sembra morto. Accosta, scende e verifica se è vivo: sì, mezzo assiderato, ma vivo. E’ completamente ubriaco.

Ragazzo ubriaco si addormenta sulla corsia di emergenza

Lo carica in auto per portarlo in un luogo sicuro. Squilla il telefono del ragazzo: è un amico che fa parte del gruppetto che poco prima aveva fatto serata. Gruppetto di amici che lo avevano praticamente scaricato sul bordo della strada.

“L’ho toccato e svegliato – spiega il soccorritore a Il Giorno -. Biascicava delle parole poco comprensibili. Ho capito comunque che era ubriaco. Piano piano ha iniziato a riprendersi e mi ha raccontato che aveva fatto serata con gli amici”. Brava persona, non c’è che dire. Al ragazzo, che ormai ha 25 anni, servirà invece più di un rimprovero. Agli “amici” servirà spiegare qualcosina a proposito dell’amicizia.