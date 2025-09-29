A Mesnil-au-Grain, in Francia, un ragazzo di 24 anni si è addormentato all’interno della sua auto in mezzo alla strada. Il veicolo, infatti, bloccava la circolazione mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti. Gli agenti giunti sul posto hanno trovato il ragazzo privo di sensi, forse convinto di aver parcheggiato regolarmente la propria auto. Accanto a lui c’era anche un altro passeggero nelle stesse identiche condizioni, che aveva perfino vomitato nell’abitacolo. Sottoposto all’alcoltest, la verità è venuta presto a galla: il ragazzo al posto di guida aveva nel sangue 1,2 grammi di alcol per litro, ben oltre il limite consentito. Dopo un controllo, gli agenti hanno constatato che la sua patente era già sospesa dal 2022.

La sentenza

Il ragazzo si è giustificato sostenendo di aver consumato solo alcuni “shottini fatti in casa” offerti dall’ex fidanzata. Questa difesa, alquanto fragile, è apparsa infatti poco credibile, soprattutto in considerazione dei suoi precedenti. Il ragazzo era già stato condannato per infrazioni simili. L’episodio risale all’anno scorso, ma il processo si è svolto di recente presso il tribunale di Caen.

Alla fine, la sentenza nei suoi confronti è stata particolarmente severa: tre mesi di reclusione con sospensione condizionale e la revoca definitiva della patente. A pesare in questa decisione è stato senza dubbio il fatto che la patente del ragazzo era stata sospesa dal 2022. Nonostante l’inflessibilità di una sentenza di questo tipo, piuttosto chiara, va ricordato che anche in Italia, dove le regole riguardo all’alcol alla guida si sono fatte più stringenti, reati simili vengono ormai puniti con severità, grazie anche al nuovo codice della strada entrato in vigore nel 2024.