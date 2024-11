Ogni anno, la Maratona di New York non è solo una competizione sportiva, ma anche un palcoscenico per storie uniche e curiose che catturano l’attenzione di partecipanti e spettatori. L’edizione 2024 non è stata da meno, grazie alla particolarità di un atleta americano, Connor Strynkowski, che ha attirato l’interesse generale per la sua scelta insolita: ha corso la maratona di 42 chilometri con la pettorina attaccata direttamente alla pelle tramite spille da balia, senza alcuna maglietta. La sua immagine è stata immortalata da molti corridori e spettatori presenti, che sono rimasti colpiti dal suo stile fuori dal comune.

Chi è Connor Strynkowski

Strynkowski, membro della squadra dei New York Harriers, è già noto per gareggiare senza maglietta. Anche in competizioni precedenti, ha sfoggiato questo look minimalista, fissando il pettorale obbligatorio direttamente sulla pelle. La sua scelta, sebbene peculiare e potenzialmente scomoda in una gara faticosa come la maratona, sembra non aver influenzato negativamente la sua performance. Al contrario, l’atleta ha registrato un tempo notevole di 2:38:16, mantenendo una media di 3:45 al chilometro.

Una performance notevole

Nonostante l’inconveniente apparente, Strynkowski ha dimostrato grande resistenza e determinazione, terminando la maratona al 301° posto nella classifica generale e al 94° posto nella categoria di età (M30). Questo risultato è significativo, considerando la particolarità del suo stile di corsa. La sua storia si aggiunge alle tante che rendono la Maratona di New York un evento sempre ricco di sorprese e motivi di ispirazione per gli appassionati di tutto il mondo.