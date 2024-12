Il genio del giorno, il tipo che esce fuori strada col suo SUV e centra il presepe del quartiere

Con l’auto, come una meteora o forse, visto il tema, come una stella cometa, ha centrato il presepe, appena completato. Tutto è avvenuto a Scaltenigo, una frazione di Mirano, in provincia di Venezia.

Il genio del giorno

Il genio, raccontano le cronache, alla guida di un SUV, nella notte tra sabato e domenica ha centrato l’opera causando “danni notevoli”. Tutta colpa, forse, di un colpo di sonno. “Ha distrutto tutto” dice un residente, Paolo Favaretto a Venezia Today. “È andato distrutto – continua – il prodotto di un mese di lavoro dei comitati”. Nello schianto, si legge, si è anche rotta la coppa dell’olio della macchina e il liquido si è un po’ disperso ovunque sull’installazione. “E’ tutto sotto sopra – raccontano -, il pozzo del presepio è devastato, come gli steccati, lo spiazzo, perfino le pecore e un pastore sono stati travolti e abbattuti”. Insomma, un disastro. Proprio domenica la città aveva ufficialmente dato il via ai festeggiamenti natalizi e ora… E ora si dovrà rifare tutto, di nuovo. SUV permettendo.