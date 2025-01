Chi ha detto che le sorprese degli ovetti Kinder sono solo per bambini? Durante un normale controllo stradale, la Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto che un cittadino albanese, invece dei giochini, aveva scelto di nascondere cocaina nei famosi contenitori gialli. Risultato? Dieci grammi di polvere bianca e oltre 2.000 euro in banconote di piccolo taglio trovati nella sua auto.

Soldi sporchi… nei pannolini

Non contenti del ritrovamento iniziale, i finanzieri, con l’aiuto di un’unità cinofila di Treviso, hanno perquisito la casa dell’uomo. Ed ecco la ciliegina sulla torta: quasi 20.000 euro avvolti in pannolini per bambini, sapientemente mischiati a quelli usati dalla nipotina e gettati nel cestino del bagno. Un modo creativo di “nascondere” i guadagni illeciti, ma non abbastanza per ingannare i cani antidroga.

Dal sequestro alla denuncia

La cocaina, suddivisa in sette dosi, era stata abilmente occultata dietro una bocchetta dell’aria nell’auto. Droga e denaro sono stati sequestrati, e l’uomo, senza permesso di soggiorno, è stato denunciato per spaccio e ingresso illegale nel territorio italiano.