Il genio del giorno, il tipo cinese che si è finto un criminale sui social e alla fine… è stato arrestato

Annoiato, un uomo cinese, tal Wang, sui social si è finto un criminale e ha pubblicato anche un finto ordine di ricerca su di lui con un lungo elenco di improbabili crimini che in realtà, ovviamente, non aveva commesso. Il suo post però è diventato virale e ha catturato l’attenzione delle forze dell’ordine che, adocchiato il post, alla fine hanno intercettato il finto criminale e lo hanno arrestato.

La vicenda

Ma andiamo con ordine. Tutto è avvenuto in quel luogo misterioso per noi italiani che è la Cina settentrionale. Lì, da quelle parti, Wang, annoiato dalla solita routine quotidiana, sui social ha pubblicato un post in cui si vantava dei suoi, ovviamente finti, crimini. Nell’elenco anche una improbabile estorsione da 30 milioni di yuan, più o meno 4 milioni di euro, a un’azienda. Ma l’uomo si è vantato un po’ di tutto: anche di possedere armi e munizioni. E aveva anche offerto una ricompensa di 30mila yuan, più o meno 4mila euro, a chi sarebbe riuscito a rintracciarlo.

Il tipo aveva pubblicato anche un falso ordine di ricerca su di lui. Insomma, più o meno un mitomane.

“Sono originario della contea di Qinyuan, città di Changzhi, provincia dello Shanxi. Ho estorto 30 milioni di yuan (4 milioni di euro ) a una società il 10 novembre 2024”, raccontava l’uomo nei suo post. “Possiedo una mitragliatrice e 500 proiettili. Se mi trovate, sarete ricompensati con 30.000 yuan (4.000 euro)”.

Ma solo un giorno dopo aver pubblicato il tutto, beh l’uomo ha ricevuto una visitina della polizia cinese che forse voleva sapere se fosse davvero pericoloso come sosteneva. La sua casa è stata perquisita a fondo e lui, il genio del giorno – anche se gli agenti non hanno trovato neanche l’omba di un’arma – alla fine è stato arrestato.

Wang, in manette, ha poi confessato alla polizia che era dispiaciuto di averli tratti in inganno e ha spiegato agli agenti che era semplicemente annoiato e di aver agito per frustrazione. Ma il nostro eroe è stato accusato di aver diffuso informazioni false e di aver causato disordini sociali. E così, alla fine, il finto criminale è diventato un vero criminale. Chissà se avrà dato agli agenti la ricompensa promessa. In fondo, lo hanno trovato. E anche velocemente.