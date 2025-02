Se esistesse un premio per il maggior numero di incidenti stradali collezionati in una vita, il protagonista di questa storia lo vincerebbe a mani basse. In 18 anni, tra il 2001 e il 2019, ha totalizzato ben 104 sinistri: una media di più di cinque all’anno, uno ogni due mesi e mezzo. Eppure, nonostante questa impressionante “abilità”, la compagnia assicurativa ha iniziato a sospettare qualcosa solo al 105esimo incidente.

L’incidente numero 105

L’episodio incriminato risale al dicembre del 2019, a Portici, in provincia di Napoli. La moglie dell’imputato, titolare di un’agenzia infortunistica, ha inoltrato una richiesta di risarcimento a una compagnia assicurativa piemontese per un sinistro che coinvolgeva il marito. La dinamica? Un classico tamponamento tra la Fiat 500L dell’automobilista e un Renault Trafic. Danni lievi, poco più di 500 euro, ma sufficienti a far scattare un controllo incrociato nella banca dati dell’Ivass (Istituto per la vigilanza assicurativa). E lì il nome dell’uomo è comparso come protagonista di 104 sinistri precedenti, a volte come responsabile, altre come parte lesa.

Il castello di carte crolla

Quando l’assicurazione ha deciso di vederci chiaro, ha mandato un perito a controllare i danni ai veicoli. Ed è qui che il piano ha iniziato a sgretolarsi: i danni alla Fiat 500L e al Renault Trafic non combaciavano affatto. Ma non solo. La proprietaria del furgone, una fruttivendola del posto, ha dichiarato che il suo mezzo era parcheggiato lì fin dal mattino e che non era stato coinvolto in alcun incidente. Dichiarazione confermata anche da un’altra negoziante della zona.

La condanna

Smascherato in pieno, l’automobilista da record è finito davanti alla giustizia. Il processo d’appello, celebrato a Torino, ha confermato la condanna a 10 mesi per truffa ai danni dell’assicurazione. In primo grado era imputata anche la moglie, ma i giudici hanno ritenuto che potesse semplicemente essersi “fidata del marito”.