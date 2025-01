Che l’abuso di alcolici possa portare a dire o fare cose di cui poi ci si potrebbe pentire è un dato di fatto, ma qui forse si è esagerato. Andiamo con ordine, un giovane in stato di ebrezza ha creato il panico a un ballo di classe organizzato a Varna, in Trentino-Alto Adige. Il 22enne, di Bressanone, ha avuto atteggiamenti violenti e provocatori durante l’evento, al punto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Ma, raccontano le cronache, la storia non finisce qui. Una volta condotto fuori, il nostro genio del giorno, ha infatti iniziato a sbattere la testa per terra, rischiando di provocarsi gravi danni. Per questo è stato caricato in autombulanza e portato in ospedale a Bressanone. Il giovane è stato multato per ubriachezza molesta, ricevendo un foglio di via da Varna per un anno, firmato dal questore. La prossima volta starà più attento, forse.