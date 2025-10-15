Ciro Quispe Lopez, vescovo di Juli, in Perù, è stato accusato di aver avuto fino a 17 amanti segrete. L’indagine, avviata dal Vaticano, ha avuto origine da un’inchiesta di Kevin Moncada, giornalista del quotidiano Sin Fronteras, che ha scoperto che Lopez aveva scambiato messaggi, foto e video espliciti con diverse donne. Pur negando ogni accusa, definendo l’inchiesta “una campagna diffamatoria”, il vescovo (51 anni) è stato costretto a presentare le sue dimissioni il mese scorso. A quanto pare, sono state diverse le testimonianze raccolte contro Lopez. Nell’inchiesta si fa riferimento alle interviste a tre delle sue presunte amanti, ma soprattutto alla testimonianza chiave della sua domestica, alla quale Lopez aveva inviato per errore foto e video che erano destinati ad altre amanti. La domestica ha subito fornito agli inquirenti una serie di descrizioni dettagliate di ciò che ha trovato nella camera da letto del vescovo.

Ulteriori dettagli

Paola Ugaz, giornalista peruviana che ha visionato un documento vaticano sull’inchiesta, ha rivelato alcuni dettagli interessanti sulla vicenda: “Una suora, una delle amanti di Lopez, era gelosa di un’altra donna che frequentava il vescovo. Ha così inviato informazioni sulle sue relazioni a una terza amante, che poi avrebbe avuto una lite con la donna in questione. Una soap opera in piena regola, che però ha rivelato i ripetuti abusi di potere di Lopez. Molte delle 17 donne erano troppo spaventate per farsi avanti perché avevano paura di lui”.

Il giornalista Kevin Moncada ha poi affermato: “Nell’aprile dello scorso anno abbiamo ricevuto informazioni secondo cui una delle presunte amanti del vescovo era venuta alle mani con un’altra giovane donna. Quello è stato l’episodio scatenante. L’intero caso, infatti, è venuto alla luce quando le donne hanno scoperto che il vescovo usciva con diverse di loro contemporaneamente, e questo dettaglio le ha fatte infuriare”. I sospetti su Lopez sono stati poi confermati da un errore da lui commesso, quando per sbaglio aveva inviato materiale compromettente e piccante alla sua domestica. La donna ha prontamente sporto denuncia, sostenendo di aver visto capelli di diverse donne nella doccia di Lopez e che “le sue lenzuola erano spesso macchiate”.

Il quotidiano Infobae ha poi rivelato un ulteriore dettaglio: in uno dei messaggi scoperti Lopez confermava di aver avuto rapporti sessuali nella sua residenza ufficiale. Alla luce di tutte queste prove, Lopez, nominato da Papa Francesco nel 2018, è stato costretto a rassegnare le dimissioni da vescovo. Oltre a queste pesanti accuse, l’ormai ex vescovo è stato indagato anche per presunta appropriazione indebita dei fondi della Chiesa.