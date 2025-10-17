A Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, una donna di origine albanese è risultata sposata con due uomini. Quel matrimonio celebrato a Milano nel 2004 con un italiano per lei forse rappresentava un ricordo lontano, un’altra vita, qualcosa che poteva cancellare in qualsiasi momento. Eppure, da quell’uomo non aveva mai divorziato. A marzo di quest’anno, la donna ha deciso comunque di sposarsi con un altro uomo, ma il suo nuovo matrimonio le è costato caro. La donna è stata infatti denunciata per bigamia dalla polizia di Montecatini Terme.

Dal permesso di soggiorno alla denuncia

A quanto pare, tutta la particolare vicenda è venuta a galla quando la donna, residente in Albania, ha presentato una richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari presso il commissariato della città. Gli agenti hanno poi scoperto che lo scorso marzo si era unita in matrimonio con un connazionale residente a Montecatini. Dai controlli, però, è risultato che era già sposata dal 2004 con un cittadino italiano, dal quale non aveva mai divorziato.

Secondo l’articolo 556 del Codice penale, “chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei”. Dopo aver accertato che era sposata con due uomini, la polizia ha naturalmente sospeso la pratica per il rilascio del permesso di soggiorno e denunciato la donna all’autorità giudiziaria per il reato di bigamia.