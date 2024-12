Che ci crediate o no, un imprenditore russo – un genio del marketing, evidentemente – sta vendendo online dei rametti pubblicizzandoli come “braccia perfette per pupazzi di neve”. Quando si dice avere senso per gli affari. Ma andiamo con ordine.

Gli annunci

I giornali russi raccontano che, in questi giorni, sulle varie piattaforme del Web si sta vendendo un po’ la qualunque per il pupazzo di neve perfetto: c’è chi mette all’asta la neve stessa, chi le carote per il naso, chi occhi e bottoni, e persino chi, con grande ingegno, sta offrendo anche i rametti per le braccia. Nei vari annunci si chiedono circa 500 rubli al paio (più o meno 5 euro), fino a un massimo di 5.900 rubli per i modelli più lussuosi (circa 50 euro). Presentati come “durevoli”, forti, affidabili e unici – proprio come i fiocchi di neve in inverno – questi rametti vengono descritti come l’acquisto perfetto per le feste. “Abbiamo una super offerta per te: mani nuove, lucide e creative per il tuo pupazzo di neve!” recita uno degli annunci. E ancora: “Costruisci il miglior pupazzo di neve della zona per il Capodanno 2025! Il tuo pupazzo diventerà una star, e i tuoi vicini ti invidieranno sicuramente! Non lasciare che il tuo pupazzo di neve rimanga goffo!”

Se state cercando di capire il senso del prezzo delle braccia da pupazzo di neve, non perdete tempo: non c’è. I prezzi, a quanto pare, sono fissati un po’ a caso. Il legno, infatti, sembra lo stesso sia per i modelli più economici che per quelli più costosi. Come detto: c’è un genio del marketing all’opera, evidentemente.