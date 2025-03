Immagina di essere al matrimonio di un tuo amico, vestito con il tuo miglior abito e il turbante rosso, mentre monti un cavallo lungo una strada trafficata. La musica suona, le auto suonano il clacson a tempo, e tutti stanno registrando il tutto per Instagram. Ecco, questo è il matrimonio di Dev Kumar, un uomo che ha trasformato il suo matrimonio in una scena da film d’azione. Tutto sembrava perfetto… fino a quando non è arrivato il cattivo.

L’inseguimento alla Tom Cruise

Arriva il mini-camion. Un autista poco sveglio decide che la collana di banconote di Dev è il souvenir perfetto per la sua giornata. Senza preavviso, si avvicina, strappa la collana e sfreccia via, lasciando Dev in stato di shock. Qualcuno potrebbe piangere per la perdita del proprio bene più prezioso. Ma Dev non è uno qualsiasi. Senza perdere tempo, salta sulla moto di un passante e si lancia all’inseguimento del ladro. In un’esplosione di adrenalina, il giovane sposo si lancia dalla moto, saltando sul camion in corsa, come un Tom Cruise inesperto, ma determinato. Si arrampica sul mezzo ed entra attraverso il finestrino.

La giustizia in azione

Dev non si limita a fermare il camion. Trascina fuori l’autista come un buttafuori esperto e, ovviamente, viene raggiunto dai suoi amici, che si uniscono alla “festa”. Alla fine la collana viene restituita allo sposo. Nessuna denuncia ufficiale è stata presentata, ma il camionista avrà sicuramente imparato una lezione che non dimenticherà tanto presto.