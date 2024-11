Tutto è avvenuto martedì sera, intorno alle 20.30, per le strade di Vicenza. A raccontare la storia è la stampa locale.

La vicenda

Protagonista della storia è un cittadino italiano, residente a Perugia. L’uomo, raccontano le cronache, martedì sera ha chiamato la polizia in preda al panico. “Venite ad aiutarmi, non trovo più la mia auto. Qualcuno deve averla rubata”. Queste, più o meno, le sue parole. Parole, a dire il vero, un po’ sbiascicate. Quando gli agenti di polizia sono arrivati ​​sul posto, infatti, hanno capito subito che l’uomo era in realtà ubriaco.

Il ragazzo, raccontano le cronache, “era in evidente stato di ebbrezza, con un forte alito vinoso e si agitava con movimenti grossolani”. Tutto molto bello, ma l’auto? L’auto era lì, parcheggiata a pochi metri di distanza. L’uomo, il “genio del giorno”, è stato infine denunciato per ubriachezza molesta e procurato allarme.