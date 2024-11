Un uomo, allontanato dalla città di Ancona, decide di tornare, di ubriacarsi e di cominciare a urlare senza motivo in giro per le strade. Tutto è merso sabato pomeriggio, quando la Polizia di Pubblica Sicurezza ha effettuato un’operazione di controllo nelle aree strategiche di Ancona. Gli agenti hanno concentrato i controlli nelle zone vicine alle fermate principali degli autobus che collegano la periferia al centro cittadino, ispezionando anche le piazze e le vie più frequentate del capoluogo.

I controlli e l’ubriaco

Durante i controlli, i poliziotti sono stati chiamati in un esercizio pubblico nei pressi di piazza Roma, dove un uomo, il nostro genio del giorno, stava disturbando i clienti. L’individuo, un cittadino italiano di 37 anni, è stato successivamente rintracciato in piazza Pertini, seduto su una panchina, mentre urlava e inveiva da solo, in evidente stato di ubriachezza. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio, emesso dal Questore Capocasa nell’aprile scorso e che gli vietava di fare ritorno nel comune di Ancona per tre anni.

Denuncia e conseguenze

Il 37enne è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto e denunciato all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza al Foglio di Via. Inoltre, è stato sanzionato per ubriachezza. L’operazione di controllo ha dimostrato l’importanza delle verifiche mirate nelle zone centrali e periferiche della città, contribuendo a mantenere l’ordine e a individuare comportamenti illeciti che minacciano la sicurezza pubblica.